В Україні чимало вродливих атлеток, які зачаровують шанувальників своєю красою. 24 канал зібрав п'ятірку найпалкіших українських спортсменок-холостячок.

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Ірина Климець

Ірина Климець / Фото з інстаграму легкоатлетки

Підбірку українських спортсменок-холостячок відкриває легкоатлетка Ірина Климець. Дівчина спеціалізується на метанні молота та є учасницею трьох Олімпійських ігор (2016, 2020, 2024).

Ірина є чемпіонкою Універсіади 2019 року, а також бронзовою призеркою командної європейської першості та Кубка Європи. Проте серце дівчини залишається вільним.

Ганна Різатдінова

Ганна Різатдінова / Фото з інстаграму гімнастки

Ганна Різатдінова знаходиться у списку українських спортсменок-холостячок. За свою кар'єру гімнастка здобула чимало нагород, але її серце досі залишається вільним.

Різатдінова має чимало медалей світової першості та чемпіонатів Європи. Найзначнішу нагороду Ганна здобула в у 2016 році в Ріо, завоювавши "бронзу" Олімпійських ігор у художній гімнастиці.

Вона також була одружена з олігархом Олександром Онищенком до 2019 року. У 2017 році Ганна Різатдінова народила сина Романа, якого наразі виховує.

Влада Нікольченко

Влада Нікольченко / Фото з інстаграму ексгімнастки

Також серед холостих українських спортсменок знаходиться Владислава Нікольченко. 22-річна ексгімнастка є бронзовою призеркою континентальної першості та чемпіонату Європи.

У 2022 році у Владислави виявили серйозну травму плеча. А у травні минулого року Нікольченко завершила спортивну кар'єру.

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід / Фото з інстаграму дзюдоїстки

Місце у серед українських спортсменок-холостячок також дісталось чарівній українській дзюдоїстці Дар'ї Білодід. Борчиня є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

Дар'я також має у послужному списку дві золоті медалі чемпіонату світу та три тріумфи на європейській першості. Раніше Білодід зустрічалась з захисником Динамо Денисом Поповим.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська / Фото з інстаграму тенісистки

У списку українських спортсменок, які мають вільне серце, опинилась Даяна Ястремська. 24-річна тенісистка є триразовою переможницею турнір WTA та здобула три титули ITF.

Даяна також має чотири перемоги над суперницями з топ-10 рейтингу Жіночої тенісної організації. Ястремська здолала Софію Кенін, Кароліну Плішкову, Барбару Крейчикову та Маркету Вондроушову.