Дівчина у своєму інстаграмі опублікувала нові світлини з екзотичного острова. Приголомшливий вигляд Дар'ї підкорив серця шанувальників, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Дар'я Білодід
Дар'я Білодід поділилась новими світлинами біля найбільшого водоспаду на острові під назвою Секумпул. Чарівні краєвиди додали загадковості образу української дзюдоїстки.
Дівчина постала перед камерою у доволі відвертому вбранні. Леопардовий купальник чудово підкреслив ідеальну фігуру та довгі, стрункі ноги Дар'ї.
Дар'я Білодід поділилась новими світлинами / Фото з інстаграму дзюдоїстки
Нагадаємо, що Дар'я Білодід недвало виступила на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Після чого вона вирішили поставити спортивну кар'єру на паузі.
Також раніше ходили чутки, що дзюдоїстка може покинути татамі назавжди. Проте дівчина спростувала інформацію щодо остаточного припинення виступів.