Спортсменка не поспішає повертатись до виступів та часто тішить вболівальників фото з особистого життя. Дівчина зачаровує підписників своєю красою, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Бех-Романчук.
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Неперевершена Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук опублікувала яскраві світлини з відпочинку в Карпатах. Для свого образу легкоатлетка використала декілька різних нарядів.
Деякі зі світлин були доволі відвертими, як для звичайної зимової фотосесії. Однак вони привернули та підкорили серця чималої кількості вболівальників спортсменки.
Бех-Романчук на відпочинку / Фото з інстаграму легкоатлетки
Зазначимо, що Марина Бех-Романчук не візьме участь на чемпіонаті світу у приміщенні. Також атлетка пропустить європейську першість – обидва турнірм відбудуться у березні 2025 року.
Нагадаємо, що Бех-Романчук має золоту та бронзову медалі, які здобула на чемпіонаті Європи у приміщенні – у 2021 та 2019 роках. Спортсменка також виграла "срібло" світової першості у 2022 році.