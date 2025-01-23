Спортсменка не спешит возвращаться к выступлениям и часто радует болельщиков фото из личной жизни. Девушка очаровывает подписчиков своей красотой, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Бех-Романчук.

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Непревзойденная Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук опубликовала яркие фотографии с отдыха в Карпатах. Для своего образа легкоатлетка использовала несколько различных нарядов.

Некоторые из фотографий были довольно откровенными, как для обычной зимней фотосессии. Однако они привлекли и покорили сердца немалого количества болельщиков спортсменки.

Бех-Романчук на отдыхе / Фото из инстаграма легкоатлетки

Отметим, что Марина Бех-Романчук не примет участие в чемпионате мира в помещении. Также атлетка пропустит европейское первенство – оба турнирм состоятся в марте 2025 года.

Напомним, что Бех-Романчук имеет золотую и бронзовую медали, которые получила на чемпионате Европы в помещении – в 2021 и 2019 годах. Спортсменка также выиграла "серебро" мирового первенства в 2022 году.