Легкоатлетка у цьому році побила рекорд за фотосесіями серед інших українських спортсменів. Ярослава постійно ділиться з фанатами кадрами з різноманітних зйомок.

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Послання від Магучіх

Олімпійська чемпіонка опублікувала новий допис в інстаграм перед Новим роком. Дівчина поділилась чарівною світлиною на фоні краєвиду від якого складно відвести погляд, повідомляє 24 канал.

Ярослава Магучіх залишила послання під публікацією, пригадавши цьогорічні досягнення та зазначали, що у майбутньому чекають нові можливості.

Останній понеділок року – це як берег перед великим океаном. Позаду залишається все, що ми пройшли, а попереду – безкрайній простір для нових можливостей,

– написала Ярослава.

Ярослава Магучіх поділилась новою світлиною / Фото з інстаграму чемпіонки

Нагадаємо, що у 2024 році Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою світу та Європи, здобула "золото" Олімпіади в Парижі, тріумфувала у Діамантовій лізі, а також встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту.