23-річна спортсменка активно займається соціальними мережами, публікуючи новий контент. Інстаграм дівчини налічує понад 400 тисяч слідкувачів.

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Незвичний образ Ярослави Магучіх

Фанати звикли бачити Ярославу Магучіх у спортивній екіпіровці. Однак олімпійська чемпіонка не забуває нагадувати вболівальникам, як виглядає у звичайному житті, повідомляє 24 канал із посилання на інстаграм спортсменки.

Цього разу легкоатлетка знялась у фотосесії в незвичайному образі, яка викликала захоплення серед шанувальників Ярослави. Декому стильний вигляд Магучіх нагадав світ із романів Гаррі Поттера.

Олімпійська чемпіонка висловилась щодо участі у фотосесіях.

Думаю, цієї осені я побила будь-які рекорди за кількістю фотосесій в Україні. Від фешн брендів до затишних домашніх фото,

– підписала допис Магучіх.

Магучіх опублікувала нові світлини / Фото з інстаграму чемпіонки

Фанати Ярослави Магучіх відреагували на нові стильні фото олімпійської чемпіонки: "Виглядає як студентка Слизерина: краса з характером і магією в очах", "Які ж у нас в Україні дівчатка красиві", "Шикарні кадри", "Яка ж ти чарівна".

Нагадаємо, що у 2024 році Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи та світу, здобула "золото" Олімпійських ігор в Парижі, тріумфувала у Діамантовій лізі та побила світовий рекорд.