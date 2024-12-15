Олімпійська чемпіонка опублікувала світлини з нового фотосету. Фехтувальниця не забула про свій головний атрибут – шаблю, повідомляє 24 канал і\з посиланням на інстаграм атлетки.

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Неймовірна Ольга Харлан

Ольга Харлан постала перед камерою витонченій чорній сукні. Шабля української фехтувальниці гармонійно вписалась в образ, нібито є продовженням руки атлетки.

Гра світла додала ефектного вигляду та зухвалості світлинам. Ольга продемонструвала свою майстерність не тільки у фехтуванні, а й на знімальному майданчику.

Харлан поділилась світлинами з фотосесії / Фото з інстаграму фехтувальниці