Девушка в своем инстаграме опубликовала новые фотографии с экзотического острова. Потрясающий вид Дарьи покорил сердца поклонников, сообщает 24 канал.

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Роскошная Дарья Билодид

Дарья Билодид поделилась новыми фотографиями возле самого большого водопада на острове под названием Секумпул. Волшебные пейзажи добавили загадочности образу украинской дзюдоистки.

Девушка предстала перед камерой в довольно откровенном наряде. Леопардовый купальник прекрасно подчеркнул идеальную фигуру и длинные, стройные ноги Дарьи.

Дарья Билодид поделилась новыми фотографиями / Фото из инстаграма дзюдоистки

Напомним, что Дарья Билодид на днях выступила на Олимпийских играх 2024 года в Париже. После чего она решили поставить спортивную карьеру на паузу.

Также ранее ходили слухи, что дзюдоистка может покинуть татами навсегда. Однако девушка опровергла информацию об окончательном прекращении выступлений.