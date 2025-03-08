Артем Мілевський припустив, що Михайло Мудрик може отримали чималий термін дискваліфікації. Після цього вінгеру Челсі буде складно вийти на свій попередній рівень, пише 24 Канал з посиланням на sport-express.ua.

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Це дуже серйозно для Мудрика

Колишній форвард Динамо та збірної України провів паралель з Романом Єременком, з яким разом грав за "біло-синіх".

Пам’ятаєте Рому Єременка, який грав у Динамо? Так от. У ЦСКА його спіймали на вживанні заборонених речовин і дискваліфікували на два роки. Після цього він уже не зміг повернутися на минулий рівень. Це дуже серйозно,

– сказав Мілевський.

Мілевський впевнений у невинуватості Мудрика. Проте гарна репутація не допоможе скасувати дискваліфікацію.

"Я впевнений, що Мудрик – нормальний малий. Він не п'є, не курить, і цей допінг, найімовірніше, до нього потрапив помилково. Але в будь-якому разі відповідати буде він. Офіцерам однаково, як у його організм потрапив мельдоній, випадково чи ні", – розповів Мілевський.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест наприкінці 2024 року. Футболіста відсторонили від тренувань та матчів на період розслідування.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, чи міг Мудрик вживати допінг. На думку функціонера, з такими природними даними Михайло не потребує додаткових стимуляторів.