У кар'єрі 24-річного півзахисника "аристократів" може розпочатись нова сторінка. Іменитий іспанський клуб має намір підписати українського футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на El Gol Digital.

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Хто претендує на Мудрика

За наявною інформацією, Севілья планує орендувати Михайла Мудрика у Челсі влітку цього року. "Червоно-білі" запропонують українському півзахиснику контракт терміном на 1 сезон, якщо його виправдають у справі з допінгом.

Андалусійці навіть готові спільно з лондонцями виплачувати зарплату Михайла Мудрика. Український вінгер заробляє у складі "аристократів" майже сім мільйонів євро.

До слова. Михайло Мудрик у сезоні 2024/2025 зіграв за Челсі у 15 матчах в усіх турнірах. За цей час український півзахисник лондонського клубу зумів забити три голи та віддати п'ять результативних передач.

Раніше Сергій Палкін прокоментував інцидент з допінгом, у якому замішаний Михайло Мудрик. Генеральний директор Шахтаря запевнив, що український вінгер не вживав заборонені речовини.