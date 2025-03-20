У першому таймі збірна України програла бельгійцям з рахунком 1:0. Сергію Реброву довелось робити заміни, аби перевернути гру, повідомляє 24 канал.

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Вдалі заміни Реброва

Сергій Ребров у другому таймі випустив вінгера Полісся Олексія Гуцуляка. Головний тренер збірної України вгадав із заміною, адже гравець житомирян зрівняв рахунок.

Олексій Гуцуляк вийшов на побачення із Тібо Куртуа та пробив у ближній кут. Вінгер Полісся переграв голкіпера бельгійців та зрівняв рахунок у матчі.

Гол Олексія Гуцуляка: дивіться відео

Менше, ніж за десять хвилин після того, як Гуцуляк зрівняв рахунок, другий гол забив Владислав Ванат, який також вийшов з лави запасних.

Гол Владислава Ваната: дивіться відео

Невдовзі Ілля Забарний збільшив перевагу збірної України. Захисник "синьо-жовтих" відзначився з асисту Олександра Зінченка.

Гол Іллі Забарного: дивіться відео