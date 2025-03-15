У п'ятницю, 14 березня, Дженоа зустрілося з Лечче в межах 29-го туру Серії А. Команда Руслана Маліновського здобула перемогу з рахунком 2:1, пише 24 канал.

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Блискуча гра українця

Це був перший вихід Руслана у стартовому складі команди після важкої травми.

На 16-й хвилині український півзахисник зробив гольову передачу на Фабіо Міретті, який вивів Дженоа вперед, відкривши рахунок у матчі. Наприкінці першого тайму Маліновський знову асистував Міретті.

Дженоа – Лечче: відеоогляд матчу

Довідка. У сезоні-2024/2025 Руслан Маліновський зіграв 8 матчів за Дженоа, у яких віддав 3 результативні передачі. Значну частину чемпіонату він пропустив через відновлення.

Відзначимо, що Дженоа наразі посідає 12-ту позицію в турнірній таблиці Серії А.