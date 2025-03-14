На цю гру у склад "вишень" повернеться Ілля Забарний. Він відбув триматчеву дискваліфікацію за пряму червону картку в поєдинку проти Вулвергемптона.

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Що сказав тренер про повернення Забарного

Напередодні цього матчу відбулася пресконференція. На ній наставник Борнмута Андоні Іраола висловився щодо повернення українського захисника, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал "вишень".

"Здорово, що Забарний повертається. Добре мати цей варіант. Думаю, команда добре грала без нього, але завжди добре, коли такий гравець у твоєму розпорядженні. Сподіваюся, він трохи відпочив. Тому що зазвичай він взагалі не відпочиває. Тож у нього була невелика перерва. Забарний себе завжди добре показує, він завжди сконцентрований і знає, що йому потрібно робити.

Думаю, йому пішло на користь, що якийсь час він відпочив, не було такого тиску. Тепер він з новими силами може завершити сезон, 10 матчів АПЛ, ще кубок та національна збірна. Він грає скрізь та у всіх командах. Він цей час тренувався так само старанно, як і зазвичай. Можливо, він бути трохи розслабленішим і менше переживав, і це позитивний фактор. Ми жартуємо, що він за ці кілька тижнів забив більше голів на тренуваннях, ніж за весь час до того", – сказав Іраола.

Довідка. Матч Борнмут – Брентфорд розпочнеться о 19:30 за київським часом. У цьому поєдинку може відбутися "синьо-жовте" дербі, адже за гостей грає півзахисник Єгор Ярмолюк, який разом з Іллею Забарним отримав виклик до національної збірної України.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Забарний провів 28 матчів у складі "вишень". Наразі його команда відстає всього на сім очок від третього місця в турнірній таблиці АПЛ.