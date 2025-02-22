Борнмут – Вулверхемптон 0:1

Голи: Кунья, 36

Вилучення: Забарний, 31

Сьогодні, 22 лютого, відбулись матчі суботньої програми 26-го туру Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025. В одному з них Борнмут вдома приймав Вулверхемптон, повідомляє 24 канал.

Читайте також Сенсаційне рішення Переса: стало відомо, хто замінить Дона Карло у Реалі

Жорстка гра Забарного

Перший тайм запам'ятався вилученням Іллі Забарного, яке стало першим для нього за час виступів у Борнмуті. Український захисник на 29-й хвилині матчу у підкаті зіграв проти Раяна Аїта-Нурі.

Головний арбітр матчу після перегляду VAR нагородив Іллю Забарного червоною карткою. Хоча до цього рефері виписав українському оборонцю "вишень" лише "гірчичник".

Вилучення Іллі Забарного: дивіться відео

За декілька хвилин після вилучення "вишні" пропустили гол. Забитим м'ячем відзначився нападник Вулверхемптона Матейс Кунья. Борнмут намагався відігратись, але так і не зміг забити за 90 хвилин матчу.

"Вишні" перервали безпрограшну серію з 13 матчів у чемпіонаті Англії-2024/2025. А "вовки" святкують перемогу, здобувши важливі очки у боротьбі за виживання.