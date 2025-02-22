Борнмут – Вулверхэмптон 0:1

Голы: Кунья, 36

Удаление: Забарный, 31

Сегодня, 22 февраля, состоялись матчи субботней программы 26-го тура Английской Премьер-лиги-2024/2025. В одном из них Борнмут дома принимал Вулверхэмптон, сообщает 24 канал.

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Жесткая игра Забарного

Первый тайм запомнился удалением Ильи Забарного, которое стало первым для него за время выступлений в Борнмуте. Украинский защитник на 29-й минуте матча в подкате сыграл против Райана Аита-Нури.

Главный арбитр матча после просмотра VAR наградил Илью Забарного красной карточкой. Хотя до этого рефери выписал украинскому защитнику "вишен" только "горчичник".

Удаление Ильи Забарного: смотрите видео

Через несколько минут после удаления "вишни" пропустили гол. Забитым мячом отметился нападающий Вулверхэмптона Матейс Кунья. Борнмут пытался отыграться, но так и не смог забить за 90 минут матча.

"Вишни" прервали беспроигрышную серию из 13 матчей в чемпионате Англии-2024/2025. А "волки" празднуют победу, добыв важные очки в борьбе за выживание.