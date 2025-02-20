Президент "Королівського клубу" Флорентіно Перес почав шукати заміну 65-річному наставнику "вершкових". Раніше головним кандидатом вважався Хабі Алонсо з Баєра, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.

Читайте також Він розніс Манчестер Сіті: зірка Реала Кіліан Мбаппе – найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Несподіваний кандидат

Проте Флорентіно Перес планує запросити іншого спеціаліста на тренерський місток мадридського клубу. Президент Реала має наміри запропонувати посаду Андоні Іраолі, який тренує Борнмут.

Іспанський спеціаліст проводить успішну кампанію в Англійській Прем'єр-лізі. На чолі з Іраолою "вишні" посідають п'яте місце у поточному розіграші турніру, маючи у своєму активі 43 пункти після 25 зіграних матчів.

До слова. Карло Анчелотті очолив Реал вдруге у 2021 році. За цей час італійський наставник разом з "Королівським клубом" здобув десять трофеїв.

За Андоні Іраолою також стежить лондонський Тоттенхем. У разі того, якщо Реал не зможе підписати іспанського спеціаліста, "вершкові" знову звернуть увагу на легенду клубу Хабі Алонсо.