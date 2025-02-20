В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу. Центральна пара складалась з Реала та Манчестер Сіті і вона подарувала фанатам чимало голів.

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Мбаппе не має рівних

Мадридці вирвали перемогу в Англії (3:2), після чого впевнено розібрались із командою Гвардіоли вдома (3:1). Героєм мадридської зустрічі став Кіліан Мбаппе.

Француз оформив хет-трик у ворота Едерсона та отримав найвищі оцінки всіх статистичних порталів. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт Ліги чемпіонів у соцмережі X, Кіліана також визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Відео презентація найкращих гравців тижня:

У голосуванні на сайті УЄФА Мбаппе випередив хавбека Бенфіки Оркуна Кокчу, гравця ПСВ Ноа Ланга та лідера ПСЖ Вітінью. Загалом француз забив у цій Лізі чемпіонів вже сім голів.

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Жеребкування 1/8 фіналу турніру відбудеться 21 лютого. Суперником мадридського Реала на цій стадії стане сусіди по місту Атлетіко або ж німецький Баєр.