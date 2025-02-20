В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись ответные матчи 1/16 финала. Центральная пара состояла из Реала и Манчестер Сити и она подарила фанатам немало голов.

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Мбаппе не имеет равных

Мадридцы вырвали победу в Англии (3:2), после чего уверенно разобрались с командой Гвардиолы дома (3:1). Героем мадридской встречи стал Килиан Мбаппе.

Француз оформил хет-трик в ворота Эдерсона и получил самые высокие оценки всех статистических порталов. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт Лиги чемпионов в соцсети X, Килиана также признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Видео презентация лучших игроков недели:

В голосовании на сайте УЕФА Мбаппе опередил хавбека Бенфики Оркуна Кокчу, игрока ПСВ Ноа Ланга и лидера ПСЖ Витиньо. В общем француз забил в этой Лиге чемпионов уже семь голов.

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Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 21 февраля. Соперником мадридского Реала на этой стадии станет соседи по городу Атлетико или немецкий Байер.