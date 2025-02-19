Реал – Манчестер Сити 3:1 (по двум матчам 6:3)

Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 – Нико, 90+2

Первый матч между Манчестер Сити и Реалом стал настоящей драмой на "Этихад". В течение поединка "Королевскому клубу" пришлось дважды отыгрываться в счете после дубля Эрлинга Холанда, пишет 24 Канал.

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Однако команда Карло Анчелотти продемонстрировала свою традиционную игру – первой пропустила, по ходу игры отыгралась и в конце встречи вырвала победу. Так было и в первом матче против "горожан". Уже в компенсированное к поединку время Беллингем принес Реалу выездную победу со счетом 2:3.

Сразу несколько вынужденных изменений сделал Пеп Гвардиола, если сравнивать с первым матчем. Все из-за повреждений, в частности это касается главного бомбардира "горожан" Холанда. Эрлинг начал поединок со скамейки запасных.

Уже на 4-й минуте матча мадридскому клубу удалось быстро повести в счете. Асенсио классной дальней передачей нашел Мбаппе, Килиан парашютом перебросил Эдерсона, выведя Реал вперед 1:0. Не понятно, что делал бразильский вратарь МанСити так далеко от собственных ворот. Очередной гол на совести Эдерсона.

Как Реал открыл счет: смотрите видео

На старте поединка Гвардиола потерял основного центрбека. Стоунс не смог продолжить матч после борьбы. Вместо него в центр защиты МанСити вышел Аке.

Винисиус легко обошел на скорости своего опекуна, но его прострел перехватил защитник Сити. Мяч улетел за пределы поля – угловой. Однако футболисты Анчелотти не смогли превратить стандарт в еще одно взятие ворот. Удар у Беллингема не удался.

После экватора тайма Мбаппе удвоил преимущество хозяев. Килиан получил передачу от Родриго, красиво усадил на пятую точку защитника МанСити и пробил мимо Эдерсона – 2:0. Именно с таким счетом ушли команды на перерыв. Гвардиоле нужно было что-то придумать во время отдыха, чтобы разбудить свою команду.

Видео второго гола Мбаппе

Однако сделать Пепу это не удалось. Футболисты манчестерского клуба продолжали проваливать игру во втором тайме. На 61-й минуте Мбаппе стал автором хет-трика после передачи Вальверде. Перед этим Килиан мог забивать после прострела Вальверде, но Эдерсон всем телом парировал удар француза.

Видео третьего гола Мбаппе

В течение целого матча Реал создал немалое количество моментов, кроме забитых голов. Зато у Куртуа вообще не было работы.

Справка. По состоянию на 79-ю минуту МанСити нанесли лишь 6 ударов по воротам Куртуа, лишь один из которых был в створ владений бельгийского голкипера Реала.

В конце матча Анчелотти произвел несколько замен. Вместо героя поединка Мбаппе вышел Диас.

На 85-й минуте Родриго с передачи Беллингема мог увеличивать счет. Гости наконец создали остроту на последних минутах встречи. Куртуа парировал удар Хусанова.

Уже в компенсированное к матчу время гости смогли на гол престижа, который забил Нико.

Реал разгромил Манчестер Сити на своем поле 3:1. Андрей Лунин и компания шагает в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025. Еврокубковый сезон для "горожан" закончен.