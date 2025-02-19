На этой неделе в Лиге чемпионов пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов 2024-2025. Главная встреча мидвика пройдет в среду, 19 февраля, в Мадриде, где местный Реал примет Манчестер Сити, сообщает 24 Канал.

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МанСити на грани вылета

Обе команды не слишком впечатляли в последнее время. Особенно это касается манкунианцев, которые имеют немало проблем в АПЛ и могут вылететь из топ-четверки.

В Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы едва прошли в плей-офф, заняв аж 22 место в основной стадии. А первый матч против Реала существенно уменьшил шансы Сити на проход в 1/8 финала.

Мадридцам удалось вырвать победу на "Этихад Стэдиум" со счетом 3:2. И хотя в ЛЧ у команды Анчелотти дела идут неплохо, на внутренней арене "бланкос" затормозили.

В последних трех турах Реал не побеждал, взяв всего два очка. Это позволило Барселоне догнать извечного соперника и забрать себе лидерство благодаря результату очной битвы.

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Где смотреть

Матч Реал – Манчестер Сити онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 11 февраля в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Реал – Манчестер Сити. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.