Цього тижня в Лізі чемпіонів пройдуть матч-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2024-2025. Головна зустріч мідвіку пройде у середу, 19 лютого, в Мадриді, де місцевий Реал прийме Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал.

До теми Чи зможе МанСіті закамбечити у Мадриді: прогноз на битву проти Реала у Лізі чемпіонів

МанСІті на межі вильоту

Обидві команди не надто вражали останнім часом. Особливо це стосується манкуніанців, які мають чимало проблем в АПЛ та можуть вилетіти з топ-четвірки.

В Лізі чемпіонів підопічні Гвардіоли ледь пройшли у плей-оф, посівши аж 22 місце в основній стадії. А перший матч проти Реала суттєво зменшив шанси Сіті на прохід в 1/8 фіналу.

Мадридцям вдалось вирвати перемогу на "Етіхад Стедіум" з рахунком 3:2. І хоч в ЛЧ у команди Анчелотті справи йдуть непогано, на внутрішній арені "бланкос" загальмували.

В останніх трьох турах Реал не перемагав, взявши всього два очки. Це дозволило Барселоні наздогнати одвічного суперника та забрати собі лідерство завдяки результату очної битви.

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Де дивитися

Матч Реал – Манчестер Сіті онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 11 лютого о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Реал – Манчестер Сіті. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.