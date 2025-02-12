Манчестер Сіті відіграв свій перший матч плей-оф Ліги чемпіонів 2024-2025. Команда Пепа Гвардіоли була близька до перемоги, але у підсумку поступилась 2:3, повідомляє 24 Канал.

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Голанд у вогні

Найкращим гравцем Сіті у матчі став Ерлінг Голанд, який оформив дубль у ворота Тібо Куртуа. Таким чином норвезький нападник довів кількість своїх м'ячів у Лізі чемпіонів до 49-ти.

Завдяки цьому дублю Голанд увійшов у топ-десятку бомбардирів турніру за всю історію. 24-річний Ерлінг залишив позаду Андрія Шевченка та Златана Ібрагімовича, у яких по 48 голів у Лізі чемпіонів.

Топ-15 бомбардирів Ліги чемпіонів за всю історію:

Кріштіану Роналду – 140 Ліонель Мессі – 129 Роберт Левандовський – 103 Карім Бензема – 90 Рауль Гонсалес – 71 Томас Мюллер – 56 Рууд ван Ністелрой – 56 Кіліан Мбаппе – 52 Тьєррі Анрі – 50 Ерлінг Голанд – 49 Андрій Шевченко – 48 Златан Ібрагімович – 48 Мохамед Салах – 47 Філіппо Індзагі – 46 Дідьє Дрогба – 44

Крім того, після матчу в Манчестері закріпився на восьмому місці Кіліан Мбаппе, у якого 52 голи. Вже зовсім скоро українця та шведа може посунути Мохамед Салах, на рахунку гравця Ліверпуля 47 точних ударів в ЛЧ.

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Зазначимо, що у поточному сезоні Голанд забив 27 голів у всіх турнірах, з них вісім – у Лізі чемпіонів. Матч-відповідь між Реалом та Манчестер Сіті пройде 19 лютого в Мадриді.