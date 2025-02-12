Манчестер Сити отыграл свой первый матч плей-офф Лиги чемпионов 2024-2025. Команда Пепа Гвардиолы была близка к победе, но в итоге уступила 2:3, сообщает 24 Канал.
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Холанд в огне
Лучшим игроком Сити в матче стал Эрлинг Холанд, который оформил дубль в ворота Тибо Куртуа. Таким образом норвежский нападающий довел количество своих мячей в Лиге чемпионов до 49-ти.
Благодаря этому дублю Холанд вошел в топ-десятку бомбардиров турнира за всю историю. 24-летний Эрлинг оставил позади Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича, у которых по 48 голов в Лиге чемпионов.
Топ-15 бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю:
- Криштиану Роналду – 140
- Лионель Месси – 129
- Роберт Левандовский – 103
- Карим Бензема – 90
- Рауль Гонсалес – 71
- Томас Мюллер – 56
- Рууд ван Нистелрой – 56
- Килиан Мбаппе – 52
- Тьерри Анри – 50
- Эрлинг Холанд – 49
- Андрей Шевченко – 48
- Златан Ибрагимович – 48
- Мохамед Салах – 47
- Филиппо Индзаги – 46
- Дидье Дрогба – 44
Кроме того, после матча в Манчестере закрепился на восьмом месте Килиан Мбаппе, у которого 52 гола. Уже совсем скоро украинца и шведа может подвинуть Мохамед Салах, на счету игрока Ливерпуля 47 точных ударов в ЛЧ.
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Отметим, что в текущем сезоне Холанд забил 27 голов во всех турнирах, из них восемь – в Лиге чемпионов. Ответный матч между Реалом и Манчестер Сити пройдет 19 февраля в Мадриде.