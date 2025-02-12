Манчестер Сити – Реал 2:3

Голы: Холанд, 19, 80 (пен) – Мбаппе, 60, Браим Диас, 86, Беллингем, 90+2.

В Лиге чемпионов 2024-2025 стартовала стадия плей-офф. Во вторник, 11 февраля, состоялся центральный матч 1/16 финала, в рамках которого Манчестер Сити противостоял Реалу, сообщает 24 Канал.

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У Сити лучшая реализация

Мадридцы подошли к битве на "Этихад" не в лучшем кадровом состоянии. Анчелотти не мог рассчитывать на многих защитников, а именно Рюдигера, Алабу, Милитао, Карвахаля и Васкеса.

Поэтому в центре обороны вышли молодой Асенсио и номинальный опорник Чуамени. Сити же существенно усилился в зимнее трансферное окно, но Гвардиола оставил всех новичков на скамейке запасных.

В первом тайме Реал атаковал острее соперника. Несколько классных моментов упустили Мбаппе и Менди, в стойку попал Винисиус. У хозяев могли отмечаться Аканджи и Фоден, но забить удалось Холанду.

Грилиш эффектно забросил на Гвардиола, тот сбросил под удар Эрлингу и норвежец в упор пробил Куртуа. После этого мяча инициатива осталась за Реалом. Сити же сделал ставку на удержание счета и возможные контратаки.

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Холанд почти похоронил Реал

После перерыва мадридцы продолжили давить и нашли свой момент в середине второго тайма. Себальос неплохо забросил на Мбаппе, но у того не удался удар. Впрочем этим движением Килиан дезориентировал вратаря и мяч залетел в пустой угол МанСити.

Сити получил шанс выиграть этот матч благодаря пенальти, который Фоден заработал после фола Себальоса. Холанд уверенно пробил с отметки и оформил дубль. Однако мадридцам удался крутой камбэк на последних минутах.

Невероятный камбэк

Сначала Браим Диас удачно вышел на замену, забив на второй минуте после появления после добивания. А в компенсированное время защита МанСити позволила Винисиусу выйти один на один с Эдерсоном. Нападающий перебросил соотечественника, но удар был слабеньким.

К счастью для "бланкос", Беллингем успел на мяч и добил его в пустые ворота. Таким образом Реал становится явным фаворитом противостояния, но судьба путевки в 1/8 финала определится 19 февраля на "Сантьяго Бернабеу".