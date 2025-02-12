Манчестер СІті – Реал 2:3

Голи: Голанд, 19, 80 (пен) – Мбаппе, 60, Браїм Діас, 86, Беллінгем, 90+2.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 стартувала стадія плей-оф. У вівторок, 11 лютого, відбувся центральний матч 1/16 фіналу, в рамках якого Манчестер Сіті протистояв Реалу, повідомляє 24 Канал.

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У Сіті краща реалізація

Мадридці підійшли до битви на "Етіхад" не в найкращому кадровому стані. Анчелотті не міг розраховувати на багатьох захисників, а саме Рюдігера, Алабу, Мілітао, Карвахаля та Васкеса.

Через це в центрі оборони вийшли молодий Асенсіо та номінальний опорник Чуамені. Сіті ж суттєво посилився в зимове трансферне вікно, але Гвардіола залишив усіх новачків на лаві запасних.

У першому таймі Реал атакував гостріше за суперника. Кілька класних моментів змарнували Мбаппе та Менді, у стійку влучив Вінісіус. У господарів могли відзначатись Аканджі та Фоден, але забити вдалось Голанду.

Гріліш ефектно закинув на Гвардіола, той скинув під удар Ерлінгу і норвежець впритул пробив Куртуа. Після цього м'яча ініціатива залишилась за Реалом. Сіті ж зробив ставку на утримання рахунку та можливі контратаки.

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Голанд майже поховав Реал

Після перерви мадридці продовжили тиснути та знайшли свій момент в середині другого тайму. Себальос непогано закинув на Мбаппе, але у того не вдався удар. Втім цим рухом Кіліан дезорієнтував воротаря і м'яч залетів у порожній кут МанСіті.

Сіті отримав шанс виграти цей матч завдяки пенальті, який Фоден заробив після фолу Себальоса. Голанд впевнено пробив з позначки та оформив дубль. Проте мадридцям вдався крутий камбек на останніх хвилинах.

Неймовірний камбек

Спочатку Браїм Діас вдало вийшов на заміну, забивши на другій хвилині після появи після добивання. А у компенсований час захист МанСіті дозволив Вінісіусу вийти сам на сам із Едерсоном. Нападник перекинув співвітчизника, але удар був слабеньким.

На щастя для "бланкос", Беллінгем встиг на м'яч та добив його у порожні ворота. Таким чином Реал стає явним фаворитом протистояння, але доля путівки в 1/8 фіналу визначиться 19 лютого на "Сантьяго Бернабеу".