У вівторок, 11 лютого, відбулися чотири перші матчі раунду плей-оф Ліги чемпіонів. Програму ігрового дня відкривав поєдинок між Брестом та ПСЖ, пише 24 Канал.

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Як завершилися перші матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

У французькому протистоянні сильнішим виявився паризький клуб. Героєм зустрічі став форвард ПСЖ Усман Дембеле, який оформив дубль. Ще один гол на свій рахунок записав хавбек "червоно-синіх" Вітінья. Португалець реалізував пенальті на 21-й хвилині зустрічі.

Команда Луїса Енріка зробила вагому заявку на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Бресту буде важко відіграти гандикап у три м'ячі.

У центральному матчі ігрового дня Манчестер Сіті приймав мадридський Реал.

Результати та відеоогляди матчів Ліги чемпіонів за 11 лютого

Брест – ПСЖ 0:3

Голи: Вітінья, 21 (з пен.), Дембеле, 45, 66

Манчестер Сіті – Реал 1:1 (матч триває)

Голи: Голанд, 19 – Мбаппе, 60

Спортінг – Боруссія Д 0:2 (матч триває)

Голи: Гірассі, 60, Гросс, 68

Ювентус – ПСВ 1:1 (матч триває)

Голи: Маккенні, 34 – Перішич, 56

Нагадаємо, що наступний ігровий день відбудеться 12 лютого. Матчі-відповіді раунду плей-оф пройдуть наступного тижня – 18 та 19 лютого.