Перед початком плей-оф штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на перемогу в турнірі. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів та назвав свого чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst.

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Прогноз від штучного інтелекту

Головним претендентом на титул він вважає Ліверпуль та оцінює шанси "червоних" у 24,6%. Англійська команда напряму пройшла в 1/8 фіналу, посівши перше місце в основному етапі турніру.

У трійку фаворитів також увійшли Арсенал та Інтер. Обидва колективи розпочнуть свій шлях у плей-оф одразу з 1/8 фіналу, а ймовірність їхньої перемоги у Лізі чемпіонів оцінюється у 16,6% та 14,5% відповідно.

Цікаво, що шанси Реала захистити титул складають лише 4.4%. Чинний переможець турніру не зміг фінішувати у топ-8 та зіграє в 1/16 фіналу проти Манчестер Сіті.

Головним аутсайдером при цьому є Брест. Французькому клубу штучний інтелект зовсім не дає шансів на тріумф у Лізі чемпіонів.



Шанси клубів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією ШІ / Скриншот із сайту Opta Analyst

До слова. Єдиним представником України у ЛЧ-2024/2025 був донецький Шахтар. "Гірники" фінішували на 27 місці на етапі ліги, що не дозволило їм пробитися у плей-оф.

Нагадаємо, що в минулому сезоні у фіналі Ліги чемпіонів зустрічалися Реал і Боруссія Дортмунд. У ньому "вершкові" здобули перемогу з рахунком 2:0 та поповнили свою колекцію 15-м найпрестижнішим європейським трофеєм.