Протистояння європейських грандів відбудеться у Парижі на "Парк де Пренс". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

Читайте також Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Арсенал в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Хто покаже матч півфіналу Ліги чемпіонів

В Україні пряма трансляція поєдинку ПСЖ – Арсенал буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Megogopack XL".

Протистояння прокоментують Сергій Лук'яненко і Віталій Кравченко. За годину до старту матчу на каналі "Megogo Футбол 1" розпочнеться традиційна аналітична студія.

Ведучими будуть Олександра Кучеренко та Володимир Кобельков. Запрошеними гостями стануть колишній футболіст збірної України Олександр Головко та комік Олег Маслюк.

До слова. Це буде сьоме офіційне очне протистояння між ПСЖ та Арсеналом. Мінімальну перевагу мають лондонці – дві перемоги проти однієї, а ще три рази було зафіксовано нічию. Баланс голів також на користь "канонірів" – 7:5.

Нагадаємо, що в першому матчі підопічні Луїса Енріке здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. На переможця цієї пари у фіналі чекає Інтер, який за сумою двох поєдинків здолав Барселону.