Противостояние европейских грандов состоится в Париже на "Парк де Пренс". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Читайте также Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Арсенал в 1/2 финала Лиги чемпионов

Кто покажет матч полуфинала Лиги чемпионов

В Украине прямая трансляция поединка ПСЖ – Арсенал будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "Megogopack XL".

Противостояние прокомментируют Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. За час до старта матча на канале "Megogo Футбол 1" начнется традиционная аналитическая студия.

Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков. Приглашенными гостями станут бывший футболист сборной Украины Александр Головко и комик Олег Маслюк.

К слову. Это будет седьмое официальное очное противостояние между ПСЖ и Арсеналом. Минимальное преимущество имеют лондонцы – две победы против одной, а еще три раза была зафиксирована ничья. Баланс голов также в пользу "канониров" – 7:5.

Напомним, что в первом матче подопечные Луиса Энрике одержали минимальную победу со счетом 1:0. На победителя этой пары в финале ждет Интер, который по сумме двух поединков одолел Барселону.