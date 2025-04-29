Арсенал – ПСЖ 0:1

Голы: Дембеле, 4

Во вторник, 29 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Арсенал на домашнем стадионе "Эмирейтс" в Лондоне принимал ПСЖ, сообщает 24 канал.

Читайте также Арсенал с ассистом Зинченко сокрушил "трактористов" из низов АПЛ

Первый тайм за ПСЖ

ПСЖ активно начал матч против Арсенала, шокировав "канониров" быстрым голом. Усман Дембеле на 4-й минуте игры открыл счет после паса от Хвичи Кварацхелии.

Гол Усмана Дембеле: смотрите видео

Однако Арсенал быстро оправился и начал давить на парижан, пытаясь найти голевой момент. Зато подопечные Луиса Энрике не удовлетворились одним забитым мячом и отвечали лондонцам опасными контратаками.

Однако в первом тайме команды не смогли забить больше голов. На перерыв игроки ушли при счете 1:0 в пользу ПСЖ.

Парижане удержали победу

В начале второй половины игры Арсенал сравнял счет благодаря голу Микеля Мерино после подачи от Деклана Райса. Однако после просмотра VAR главный арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у испанца.

Впоследствии "канониры" имели еще одну прекрасную возможность сравнять счет. На этот раз в игру вступил Джанлуиджи Доннарума, который совершил эффектный сейв и перевел мяч на угловой.

На 84-й минуте Брэдли Барколя имел стопроцентный шанс удвоить преимущество ПСЖ, выйдя один на один с Давидом Раей. Однако французский вингер покатил мяч мимо стойки.

Во втором тайме команды не смогли забить голов. Матч завершился минимальной победой ПСЖ со счетом 1:0.

Напомним, что ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов-2024/2025 ПСЖ – Арсенал состоится в Париже в среду 7 мая.