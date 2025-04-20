Ипсвич – Арсенал 0:4
Голы: Троссар, 14, 69, Мартинелли, 28, Нванери, 88
Защитник "канониров" Александр Зинченко с первых минут начал поединок в Ипсвиче. Это было лишь четвертое появление в старте украинского легионера в нынешнем сезоне чемпионата Англии, пишет 24 Канал.
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Первый ассист Зинченко в сезоне
Поединок прошел при полном преимуществе гостей. Подопечные Артеты чувствовали себя на "Портмен Роуд", как дома.
Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Форвард "канониров" Троссар с близкого расстояния расстрелял ворота Ипсвича.
В середине первого тайма Арсенал удвоил преимущество. Мартинелли получил великолепный пас от Мерино и пробил мимо голкипера.
Дело было сделано. Однако "канониры" не собирались останавливаться. На 69-й минуте Троссар оформил дубль.
А на 88-й минуте встречи Нванери поставил точку в поединке. В этом эпизоде полузащитнику ассистировал Зинченко. Для украинца этот голевой пас стал первым в сезоне. Ранее Александр отметился голом в Лиге чемпионов в матче против ПСВ (2:2).
Видео ассиста Зинченко
Зинченко отыграл весь поединок. Портал WhoScored поставил ему оценку 7,4 балла, а SofaScored – 7,7 балла.
- В турнирной таблице Арсенал идет вторым, уступая Ливерпулю в 11 очков.
- Ипсвич потерял шансы на спасение. "Трактористы" занимают 18 место в зоне вылета и отстают от идущего 17-м Вест Хэма на 15 баллов.