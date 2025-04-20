Іпсвіч – Арсенал 0:4

Голи: Троссар, 14, 69, Мартінеллі, 28, Нванері, 88

Захисник "канонірів" Олександр Зінченко з перших хвилин розпочав поєдинок в Іпсвічі. Це була лише четверта поява у старті українського легіонера у нинішньому сезоні чемпіонату Англії, пише 24 Канал.

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Перший асист Зінченка в сезоні

Поєдинок пройшов за повної переваги гостей. Підопічні Артети почувалися на "Портмен Роуд", як дома.

Рахунок у матчі був відкритий на 14-й хвилині. Форвард "канонірів" Троссар з близької відстані розстріляв ворота Іпсвіча.

У середині першого тайму Арсенал подвоїв перевагу. Мартінеллі отримав чудовий пас від Меріно та пробив повз голкіпера.

Справу було зроблено. Однак "каноніри" не збиралися зупинятися. На 69-й хвилині Троссар оформив дубль.

А на 88-й хвилині зустрічі Нванері поставив крапку в поєдинку. У цьому епізоді півзахиснику асистував Зінченко. Для українця цей гольовий пас став першим у сезоні. Раніше Олександр відзначився голом у Лізі чемпіонів у матчі проти ПСВ (2:2).

Відео асисту Зінченка

Зінченко відіграв весь поєдинок. Портал WhoScored поставив йому оцінку 7,4 бала, а SofaScored – 7,7 бала.