Накануне украинскому полузащитнику Дженоа сделали еще одну операцию. Из-за этого он больше не сыграет в нынешнем сезоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Il Secolo XIX.

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Плановая операция

К счастью, хирургическое вмешательство не было связано с новой травмой. Операция была запланированной и имела целью ликвидировать последствия предыдущего повреждения.

Малиновскому удалили синтетические пластины с ноги, которые ему установили после тяжелой травмы, которую украинец получил еще в сентябре прошлого года в поединке с Венецией. Теперь Руслан сосредоточится на восстановлении, чтобы начать подготовку с командой к старту нового сезона в основной обойме.

К слову. В кампании-2024/2025 украинский футболист провел 10 матчей за Дженоа во всех турнирах. В них он отметился тремя результативными передачами.

Отметим, что "грифоны" уже не имеют особых турнирных задач до конца сезона за три тура до окончания Серии А. Они гарантировали себе сохранение прописки и не претендуют на зону еврокубков, расположившись на 13-й строчке.

Напомним, что ранее Руслан Малиновский рассказывал, какие ценные советы получил от легендарного Патрика Виейра, который сейчас является тренером украинского полузащитника.