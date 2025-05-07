Радостное событие в семье полузащитника Дженоа и сборной Украины Руслана Малиновского произошло 7 мая. О рождении сына сообщила Роксана Малиновская, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены футболиста.
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Пополнение в семье Малиновского
Роксана опубликовала фото с малышом из роддома в Генуе. На фотографии будущий футболист крепко держится за маму.
"Наш малыш наконец-то с нами", – подписала публикацию жена Малиновского.
Роксана Малиновская вместе с малышом / фото из инстаграма жены футболиста
Пополнение в семье Малиновских / фото из инстаграма жены футболиста
Напомним, что супруги Малиновские воспитывают дочь Оливию., Она родилась в 2019 году. Руслан и Роксана находятся в браке с 2016 года.
Отметим, что Руслан Малиновский досрочно завершил сезон. 32-летний футболист вынужден был сделать плановую операцию. Ему с ноги удалили металическую пластину.