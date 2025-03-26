Італійська Дженоа вирішила випустити четвертий комплект форми. "Грифони" обрали доволі незвичний для цього час, прямо під кінець сезону 2024-2025, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Культове значення

Вона виконана у синьо-жовтих кольорах, які не притаманні генуезцям. Саме лого клубу також зображене у цих кольорах. Втім у цього рішення є оригінальне пояснення.



Нова футболка Дженоа / фото ФК Дженоа

Форма присвячена ювілею клубу Бока Хуніорс. 3 квітня аргентинська команда відзначатиме своє 120-річчя, а Генуя та Буенос-Айрес тісно пов'язані між собою історично.

Ба більше, італійське місто відіграло ключову роль в історії Бока Хуніорс. Саме вихідці з Генуї, які переїхали до столиці Аргентини, заснували цю команду у 1905 році.

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Нагадаємо, що за Дженоа виступає українець Руслан Маліновський, якому нещодавно відзначився двома асистами у грі проти Лечче. За дев'ять турів до фінішу поточного сезону Серії А "грифони" посідають 12 місце, убезпечивши себе від вильоту в другий дивізіон.