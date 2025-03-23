Інформація про зміну громадянства Ангеліною Голик з'явилася на офіційному сайті Динамо Москва. В анкеті футболістки у графі громадянство вказана назва країни-агресорки, пише 24 Канал.

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В Україні ставала чемпіонкою Донецької області

Зазначимо, що Ангеліна Голик народилася у 2005 році у місті Докучаєвськ Донецької області. У 2014 році, коли дівчинці було 9 років, її рідне місто захопили росіяни.

В 11 років Голик займалася з хлопчиками у команді Локомотив в окупованому Донецьку. Через рік перейшла до жіночої команди.

Потім дівчина переїхала на підконтрольну Україні територію. У 2018 році у складі футзальної команди Багіра з Лиману стала чемпіонкою Донецької області серед команд дівчат 2003-2005 років народження. Тоді за підсумком турніру Голик визнали найкращою в номінації "Молодий перспективний гравець".

У сезоні-2020/21 у складі Багіри виступала в чемпіонаті України з футзалу серед жіночих команд. На її рахунку 6 матчів та 8 голів. Також Голик грала за харківський Житлобуд-1 U-16.

Ангеліна Голик у заявці Динамо Москва / скриншот з сайту клубу

Після початку повномасштабної війни переїхала до Росії. У 2023-2024 роках була гравчинею молодіжної жіночої команди Локомотив Москва. У 2025 році приєдналася до молодіжної команди московського Динамо.

Це не перший випадок, коли спортсмен з окупованих територій України отримує російське громадянство. Ексголкіпер Дніпра-1 Мирослав Зновенко на початку 2024 року переїхав до Москви та отримав паспорт з триголовою куркою. Так само вчинив ексгравець Оболоні та Металіста Артур Мурза.