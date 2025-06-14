Украинский футболист завершил карьеру: ранее он попадал в громкие скандалы

Александр Рыбка объявил о завершении карьеры. Теперь украинского голкипера ждет новый этап в футбольной жизни.

Вратарь ряда украинских клубов повесил бутсы на гвоздь в 38 лет. Рыбка объяснил, чем будет заниматься в будущем, сообщает 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

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Рыбка покидает футбол

Александр Рыбка рассказал, почему решил завершить футбольную карьеру. Футболист планирует работать тренером вратарей, отметив, что имеет соответствующую лицензию.

Пока неизвестно, где будет тренировать Рыбка. Пока продолжаются переговоры относительно работы.

Я принял решение о завершении игровой карьеры. Хочу работать тренером вратарей. У меня есть лицензия B. Все на стадии обсуждений (будет ли работать в Оболони), – сказал Рыбка.

Отметим, что Александр Рыбка выступал за Динамо с 2006 по 2010 год и с 2014 по 2016. На счету голкипера 64 матча в составе "бело-синих", 52 пропущенных голов, 29 клиншитов.

К слову. Александр Рыбка играл за сборную Украины. В футболке национальной команды вратарь провел 2 матча – 3 пропущенных, 1 раз сохранил ворота сухими.

Александр Рыбка с 2011 по 2012 год защищал цвета донецкого Шахтера. Голкипер за это время сыграл в 26 матчах, пропустив 21 мяч и в 12 случаях сохранил ворота "горняков" нетронутыми.

Интересные факты о карьере голкипера

В 2012 году УЕФА дисквалифицировала Александра Рыбку. Украинский голкипер употреблял допинг.

Рыбка попал в скандал во время игры за дубль Динамо против киевского ЦСКА. Сергей Матюк бил по мячу, но случайно рассек лицо Александра, который хотел выбить его головой. Голкипер начал бить игрока соперника ногами по лицу.

За свою карьеру Александр Рыбка четыре раза становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал Кубок страны и однажды Суперкубок.

Последним клубом в карьере Александра Рыбки стала Оболонь. В прошлом сезоне голкипер сыграл в трех матчах за "пивоваров", пропустив семь голов.

Ранее сообщали, что известный бразильский футболист Фелипе Мело завершил карьеру в возрасте 41 года.