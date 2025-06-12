Лучшим бомбардиром УПЛ 2024/2025 активно интересуются в Англии. Сразу восемь клубов следят за 23-летний нападающим, сообщает 24 канал со ссылкой на TBR Football.

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Кого заинтересовал Ванат

Владислав Ванат еще до начала молодежного Евро-2025 попал в сферу интересов ряда английских клубов. За нападающим Динамо охотятся: Арсенал, Тоттенхэм, Челси, Ноттингем Форест, Астон Вилла и Ньюкасл.

Стоит отметить, что форвард "бело-синих" находится в шорт-листе английского клуба, который по итогам сезона 2024/2025 вернулся в элитный дивизион. За Владиславом Ванатом следит Лидс.

Украинский голеадор также может перебраться в Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" следят за ситуацией вокруг 23-летнего футболиста.

Статистика. Владислав Ванат в сезоне 2024/2025 сыграл за Динамо в 45 матчах во всех турнирах. За это время нападающий успел забить 21 гол и отдать 9 ассистов.

Ранее сообщали, что к Владиславу Ванату проявлял интерес клуб, который выступает в испанской Ла Лиге.