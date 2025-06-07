Грузинский вингер Георгий Цитаишвили завершил аренду в Гранаде и покидает испанский клуб. Об этом сообщили на официальном сайте клуба, пишет 24 канал со ссылкой на Гранаду.

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Цитаишвили может вернуться в Динамо

Футболист находился в Гранаде на правах аренды, которая длилась до завершения текущего сезона. После ее завершения Цитаишвили возвращается в киевское Динамо, которому официально принадлежит. Его игра вызвала положительные отзывы, однако клуб решил не продлевать арендное соглашение.

Контракт 24-летнего полузащитника с украинским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Справка. В сезоне-2024/2025 Гиорги Цитаишвили провел 36 поединков в Гранаде, в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Напомним, что футболист выступал в составе молодежной сборной Украины, с которой стал чемпионом мира в 2019 году. Однако в 2021 году Цитаишвили решил сменить футбольное гражданство. Он принял приглашение играть за национальную сборную Грузии – страны, откуда родом его родители. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков и футбольных экспертов в Украине.