Найкращим бомбардиром УПЛ 2024/2025 активно цікавляться в Англії. Одразу вісім клубів стежать за 23-річний нападником, повідомляє 24 канал із посиланням на TBR Football.

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Кого зацікавив Ванат

Владислав Ванат ще до початку молодіжного Євро-2025 потрапив у сферу інтересів низки англійських клубів. За нападником Динамо полюють: Арсенал, Тоттенхем, Челсі, Ноттінгем Форест, Астон Вілла та Ньюкасл.

Варто відзначити, що форвард "біло-синіх" перебуває у шорт-листі англійського клубу, який за підсумками сезону 2024/2025 повернувся в елітний дивізіон. За Владиславом Ванатом стежить Лідс.

Український голеадор також може перебратись у Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" слідкують за ситуацією навколо 23-річного футболіста.

Статистика. Владислав Ванат у сезоні 2024/2025 зіграв за Динамо у 45 матчах в усіх турнірах. За цей час нападник встиг забити 21 гол та віддати 9 асистів.

Раніше повідомляли, що до Владислава Ваната проявляв інтерес клуб, який виступає в іспанській Ла Лізі.