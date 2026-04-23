Шовковский неожиданно сделал заявление о Реброве

Легендарный голкипер Александр Шовковский высказался об изменениях в сборной Украины. Он поддержал экс-наставника главной команды Сергея Реброва.

Бывший вратарь и тренер киевского Динамо сделал эмоциональное заявление на фоне дискуссий о будущем национальной команды. Он отметил важность единства в непростой для украинского футбола момент, передает 24 Канал.

Что сказал Шовковский?

Александр Шовковский на своей странице в инстаграме подчеркнул, что сила нации проявляется не в критике, а в поддержке.

Иногда в жизни не все складывается так, как хочется. Но это не повод для постоянного негатива. Сильная нация – это та, что умеет поддерживать, а не разрушать. Мы должны быть вместе – и в победах, и в сложные моменты. Сергею, спасибо за работу и преданность. Поддерживаю,

– написал Шовковский.

Его слова прозвучали на фоне волны обсуждений вокруг выступлений сборной и работы тренерского штаба. Таким образом специалист фактически выступил против чрезмерного негатива в сторону команды.



Александр Шовковский поддержал Сергея Реброва/ Скриншот из инстаграма экс-тренера Динамо

Критика Реброва после результатов

В последнее время Сергей Ребров оказался под давлением из-за неудачных результатов сборной Украины. Накануне УАФ объявила о прекращении сотрудничества с тренером.

В то же время Сергей Ребров не покидает структуру организации – он продолжит работу как вице-президента и члена исполкома.

Экс-наставник Динамо и национальной команды Йожеф Сабо заявил, что Ребров психологически был не готов продолжать работу со сборной и должен был покинуть пост сразу после поражения от Швеции в отборе на ЧМ-2026.