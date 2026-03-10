Шовковский впервые озвучил истинную причину увольнения из Динамо
- Бывший тренер Динамо Александр Шовковский рассказал, что его увольнение было связано с недостаточной подготовкой команды из-за отсутствия игроков, занятых в национальных сборных.
- Увольнение произошло после поражения от Омонии в Лиге конференций, а решение об этом президент клуба принял эмоционально сразу после матча.
Бывший тренер Динамо Александр Шовковский раскрыл закулисье своего увольнения из команды осенью 2025 года. Коуч признал, что понимал все риски, когда соглашался возглавить свою родную команду.
Шовковский подчеркнул, что результат в Динамо всегда будет определяющим фактором оценки работы любого тренера, ведь это клуб с максимальными задачами. Своими размышлениями относительно прекращения сотрудничества с "бело-синими" легенда Динамо поделился в интервью ютуб-проекту Дениса Бойко.
Что сказал Шовковский об увольнении из Динамо?
Шовковский отметил, что прекрасно понимал, как много будет зависеть в его работе с клубом от того, смогут ли киевляне быть успешными во всех турнирах.
Летом 2025 года, как вспоминает тренер, большая группа игроков поздно начали отпуска, потому что играли за национальную команду, а молодые футболисты еще и участвовали в соревнованиях молодежек и юношеских сборных.
Мы столкнулись с ситуацией, когда 15 игроков отсутствовали и начинали готовиться очень поздно к сезону. Это большая проблема. ФИФА не учитывает интересы клубов из стран, где климатические условия не дают играть в декабре и январе,
– заявил Шовковский.
Тренерский штаб пытался уравновесить команду, но отсутствие должной подготовки в конце концов отразилось на результатах. Это и стало решающей причиной того, что президент Динамо Игорь Суркис решил попрощаться с легендой.
Как Динамо уволило Шовковского?
- Бывший вратарь сборной Украины потерял работу после того, как Динамо в Лиге конференций уступило Омонии 0:2, что стало одним из самых болезненных поражений киевлян в 2025 году.
- Судя по тому, что сообщение об увольнении Шовковского появилось на официальных ресурсах клуба сразу поздно ночью после матча, Игорь Суркис принял эмоциональное решение.
- Легенда Динамо Йожеф Сабо рассказывал, что встретился с Шовковским и отметил, как тяжело тот переживает увольнение. Эксперт обвиняет в плохих результатах не тренера, а команду, которая не выполняла его указания.