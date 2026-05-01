Шовковский дал важные советы новому главному тренеру сборной Украины

Бывший наставник Динамо Александр Шовковский поделился своими ожиданиями от работы следующего главного тренера национальной сборной. Легендарный вратарь также заинтриговал намеками на свое будущее в футболе.

Шовковского называли среди кандидатов на должность коуча главной команды. О своих шансах возглавить сборную он рассказал в интервью ютуб-проекту "ТСН Гламур".

Будет ли Шовковский тренировать сборную Украины?

Героя четвертьфинала чемпионата мира 2006 года в составе национальной команды спросили, мечтает ли он стать преемником Сергея Реброва на посту руководителя сборной.

Шовковский ответил, что в жизни бывает много желаний, а рассказывать о планах на будущее – это только "смешить Бога". Но намекнул, что его желания останутся при нем, "пока не наступит момент, что они осуществятся".

Кандидатура Шовковского не является основной среди потенциальных украинских специалистов, которые могли бы работать с "сине-желтыми", но он вполне доступен для этой работы, ведь после Динамо не продолжил тренерскую карьеру сразу, взяв павзу. Однако пока, по его словам, контактов со стороны Украинской ассоциации футбола не было.

Чего Шовковский ожидает от нового тренера сборной?

Бывший вратарь Динамо выразил уверенность, что ключевая задача для нового коуча в сборной – это вывести футбол в Украине на новый высокий уровень.

Нужно две вещи для того, чтобы наша сборная достигала высоких результатов. Первое – сделать так, чтобы чемпионат Украины входил в топ-5 в Европе. На сегодняшний момент это невозможно. Второй вариант – чтобы много игроков играли в топ-5. Это гораздо проще, но для этого надо, чтобы наших игроков приглашали в команды, которые играют в топ-5. Тогда мы будем конкурентоспособными,

– определил Шовковский круг вопросов, которые требуют решения.

Кто имеет наибольшие шансы возглавить сборную Украины?

СМИ считают главным претендентом на пост главного тренера Мирона Маркевича, который уже работал с командой в 2010 году, но покинул свое место по собственному желанию в знак протеста против решения наказать Металлист за договорной матч с Карпатами.

Однако инсайдер Игорь Цыганик в своем ютуб-проекте убеждает, что президент УАФ Андрей Шевченко хотел бы пригласить в сборную своего бывшего ассистента, талантливого тактика из Италии Андреа Мальдеру. Миланец неоднократно выражал любовь к Украине и даже имеет тату с национальными символами нашего государства.

Также в сборную слухи сватают Руслана Ротаня, Игоря Йовичевича и Паулу Фонсеку. Двое из них вряд ли оставят свои должности в клубах, зато Йовичевич сейчас не имеет действующего контракта.