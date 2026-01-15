"Ему тяжело": легенда Динамо рассказал, как чувствует себя Шовковский после увольнения

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо встретился со своим экс-подопечным Александром Шовковским. Известный наставник и телеэксперт узнал о чувствах легендарного голкипера, которого уволили из киевского клуба.

Сабо и Шовковский живут неподалеку друг от друга. Поэтому у них была возможность пообщаться относительно последних событий в Динамо, пишет 24 Канал со ссылкой на Мета.

Смотрите также Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо, который становился чемпионом Украины

Что Сабо сказал Шовковскому об увольнении?

Йожеф Сабо рассказал, что Александр Шовковский признал: ему сейчас тяжело. Бывший именитый наставник поддержал экс-игрока и напомнил, что такова тренерская судьба.

Сабо также подбодрил Александра, объяснив, что плохие результаты Динамо не были полностью его виной.

Тренер изучает соперника, выбирает тактику, а команда не бежит. Они не могут в полной мере выполнить установку, просто им не дано. Я смотрю, как обработают мяч, как выполняют передачи, и меня просто выворачивает. Им не хватает мастерства. А Шовковскому не хватает пока опыта,

– расставил все по полочкам Сабо.

Как Сабо оценивает нового тренера Динамо?

Относительно Игоря Костюка, который заменил Шовковского на тренерской скамье, Йожеф Сабо вспомнил, как игроком тот не особо его впечатлил.

Когда я тренировал Динамо, Костюк был в дубле. Он редко проходил в основной состав. Был тихим мальчиком, лишний раз не высовывался. Как наставник он неплохо себя зарекомендовал в U-19, но это ни о чем не говорит. Нужно посмотреть на игру команды весной. Чтобы сделать выводы, достаточно будет 5 туров,

– объяснил Сабо.

Как и когда Сабо тренировал Динамо?