Пока его бывшие подопечные уехали на сборы в теплые страны, Шовковский во время лютых морозов проводит часы в подъезде. Он и его избранница Марина Кутепова решили взять ситуацию в собственные руки, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены спортсмена.
Чем занимается Шовковский во время блэкаутов?
Из-за длительного отсутствия электричества и отопления трубы в доме, где живут супруги Шовковского и Кутеповой, замерзли.
Бывший футболист и его жена сами до ночи отогревали коммуникации с помощью горячей воды.
Александр Шовковский и жена размораживают трубы / фото из инстаграма Марины Кутеповой
В конце концов их усилия увенчались успехом, благодаря чему не только в доме Шовковского, но и у соседей позже восстановили подачу отопления.
Марина прокомментировала ситуацию с оптимизмом.
Мы живы, мы здоровы, мы улыбаемся и радуемся, мы вместе и мы сила! Мы не сидим и не ноем, не обвиняем. Мы берем все в свои руки, объединяемся и живем,
– написала жена легенды Динамо.
Чем известен Александр Шовковский?
Шовковский – один из самых титулованных украинских футболистов в истории. Он 14-кратный чемпион Украины, обладатель 10 Кубков, 5 Суперкубков.
По данным Transfermarkt, Александр провел за Динамо 636 матчей, в 317 из них сохранил свои ворота сухими.
За сборную Украины у Шовковского 92 игры. Он участвовал в чемпионате мира 2006 года – единственном, на который квалифицировали "сине-желтые" за свою историю – и установил там рекорд, ни разу не пропустив в серии пенальти.
В конце 2023 года стал главным тренером Динамо, получил с киевлянами чемпионство Украины. Шовковского уволили в ноябре 2025-го из-за плохих результатов команды.