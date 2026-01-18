Пока его бывшие подопечные уехали на сборы в теплые страны, Шовковский во время лютых морозов проводит часы в подъезде. Он и его избранница Марина Кутепова решили взять ситуацию в собственные руки, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены спортсмена.

Чем занимается Шовковский во время блэкаутов?

Из-за длительного отсутствия электричества и отопления трубы в доме, где живут супруги Шовковского и Кутеповой, замерзли.

Бывший футболист и его жена сами до ночи отогревали коммуникации с помощью горячей воды.



Александр Шовковский и жена размораживают трубы / фото из инстаграма Марины Кутеповой

В конце концов их усилия увенчались успехом, благодаря чему не только в доме Шовковского, но и у соседей позже восстановили подачу отопления.

Марина прокомментировала ситуацию с оптимизмом.

Мы живы, мы здоровы, мы улыбаемся и радуемся, мы вместе и мы сила! Мы не сидим и не ноем, не обвиняем. Мы берем все в свои руки, объединяемся и живем,

– написала жена легенды Динамо.

Чем известен Александр Шовковский?