Он был воспитанником ковельского детско-юношеского футбольного клуба Тайм. Парень ушел из жизни, когда находился в Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу команды.

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Ужасное известие

Игрок был 2007 года рождения. Клуб не назвал причину его смерти и выразил соболезнования родным и близким в связи с этой трагедией.

R.I.P. Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак (2007 года рождения)... Соболезнования близким и родным. О дате и времени похорон сообщим позже,

– говорится в сообщении.

По данным Ковель media, Александр Шворак проживал в Польше. Оттуда он поехал в Германию якобы к своему знакомому. Есть информация, что в Берлине футболист был убит, однако пока она не является официальной.

Напомним, что в феврале 2024 года в Германии с дубинками и ножом напали на двух украинских баскетболистов – 17-летнего Владимира Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко. Первый умер от ножевых ранений, а сердце второго перестало биться в реанимации через десять дней.

За то преступление четырех подростков приговорили к заключению на срок от 8,5 до 10 лет.