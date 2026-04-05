Месси забил игроку сборной Украины, перед которым извинялся Ребров

В США состоялось открытие нового стадиона Интер Майами, одна из трибун на котором будет носить имя Лионеля Месси. Аргентинец стал автором первого забитого мяча на этой арене, а сдержать его пытался украинец Александр Сваток.

Первым на "Ну-Стедиум" пожаловал Остин, в старте которого на поле вышел игрок сборной Украины. Несмотря на усилия Месси, отпраздновать новоселье победой команде из Майами не удалось, сообщает 24 Канал.

Как команда Свитка сыграла против клуба Месси?

Несмотря на долгие перелеты на матчи сборной, в которых он даже не принял участие, Александр Сваток провел за Остин против Интера Майами весь матч.

Украинский защитник самоотверженно действовал против атаки "розовых", в том числе и вступая в дуэли с Лионелем Месси, а в одном из эпизодов после гениального сольного прохода аргентинца и удара его партнера даже вынес мяч уже из пустых ворот.

Остин даже смог выйти вперед уже на 6-ой минуте, но Месси очень быстро выровнял положение, забив исторический первый гол за Майами на новой арене, где его именем названа трибуна. Сделал он это, что нетипично, головой.

Первый гол Месси на "Ну-Стедиум" – смотрите видео:

После перерыва гости вновь получили преимущество, а Интеру пришлось отыгрываться. Это удалось благодаря голу Луиса Суареса. В конце встречи Месси еще и попал в каркас, после чего Суарес добил, но уругваец был в офсайде.

Поэтому 2:2 в противостоянии Месси и Сватка. Интер идет на четвертом месте в восточной конференции, зато у Остина дела значительно хуже – 11-я строчка турнирной таблицы западной конференции.

Почему Сваток не играет за сборную Украины?