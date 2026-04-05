Першим на "Ну-Стедіум" завітав Остін, у старті якого на поле вийшов гравець збірної України. Попри зусилля Мессі, відсвяткувати новосілля перемогою команді з Маямі не вдалося, повідомляє 24 Канал.

Як команда Світка зіграла проти клубу Мессі?

Попри довгі перельоти на матчі збірної, в яких він навіть не взяв участь, Олександр Сваток провів за Остін проти Інтера Маямі увесь матч.

Український захисник самовіддано діяв проти атаки "рожевих", зокрема й вступаючи у дуелі з Ліонелем Мессі, а в одному з епізодів після геніального сольного проходу аргентинця і удару його партнера навіть виніс м'яч вже з порожніх воріт.

Остін навіть зміг вийти вперед вже на 6-ій хвилині, але Мессі дуже швидко вирівняв становище, забивши історичний перший гол за Маямі на новій арені, де його ім'ям названо трибуну. Зробив він це, що нетипово, головою.

Перший гол Мессі на "Ну-Стедіум" – дивіться відео:

По перерві гості знову отримали перевагу, а Інтеру довелося відіграватися. Це вдалося завдяки голу Луїса Суареса. Наприкінці зустрічі Мессі ще й влучив у каркас, після чого Суарес добив, але уругваєць був в офсайді.

Тож 2:2 у протистоянні Мессі і Сватка. Інтер йде на четвертому місці у східній конференції, натомість в Остіна справи значно гірші – 11-ий рядок турнірної таблиці західної конференції.

