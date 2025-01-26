"Готов отправить на пенсию": российский боксер угрожает избить Усика

Артем Сусленков дерзко высказался относительно Александра Усика. Российский боксер подумал, что он "всемогущ" и позволил себе выступить с громким заявлением.

Спортсмен из вражеской страны рассказал, как можно победить Короля хевивейта. Мало того, он заявил, что может с легкостью победить чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Забавное заявление Сусленкова

Никому не известный Артем Сусленков выступил с забавным и нелепым заявлением. Россиянин решил, что он может побить Александра Усика, отметив, что это вполне возможно.

Ноунейм определил бой с Усиком, как свою главную роль в боксе. Но сначала его ожидает бой против Джека Муловаи в столице вражеской страны.

Как победить Усика? Ничего сверхъестественного. Готов выйти и показать! Провести мастер-класс по отправке на пенсию знаменитого и всеми любимого Усика,

– заявил Сусленков.

Напомним, что Александр Усик в 2024 году после первой победы над Тайсоном Фьюри стал за последние 25 лет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте, это достижение, которое даже и не снилось россиянам.

Также Усик провел 23 поединка и остается непобежденным боксером в профессиональном ринге. Поэтому у неизвестного Сусленкова мало шансов победить украинца и вряд ли этот бой когда-то состоится.