Спортсмен з ворожої країни розповів, як можна перемогти Короля хевівейту. Мало того, він заявив, що може з легкістю перемогти чемпіона світу в надважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Кумедна заява Суслєнкова

Нікому не відомий Артем Суслєнков виступив із кумедною та безглуздою заявою. Росіянин вирішив, що він може побити Олександра Усика, зазначивши, що це цілком можливо.

Ноунейм визначив бій з Усиком, як свою головну роль у боксі. Та спочатку його очікує бій проти Джека Муловаї у столиці ворожої країни.

Як перемогти Усика? Нічого надприродного. Готовий вийти та показати! Провести майстер-клас з відправки на пенсію знаменитого та всіма улюбленого Усика,

– заявив Суслєнков.

Нагадаємо, що Олександр Усик у 2024 році після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі став за останні 25 років першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, це досягнення, яке навіть і не снилось росіянам.

Також Усик провів 23 поєдинки та залишається непереможеним боксером у професійному ринзі. Тому у невідомого Суслєнкова мало шансів перемогти українця та навряд чи цей бій колись відбудеться.